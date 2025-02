Ilrestodelcarlino.it - Carnevale a Bologna, quali sono le maschere più note della città

, 28 febbraio 2025 – Archiviato Giovedì grasso, ilè entrato nelle sue fasi clou. Una ghiotta occasione per parlare dellebolognesi. Sì, perché oltre Balanzone c’è di più, come raccontiamo nella puntata di oggi del nostro podcast il Resto di. Sarà ancora una volta Riccardo Pazzaglia, custodetradizione dei burattini– ora anche De.Co – a svelarci origine e curiosità delle nostre teste di legno. Che ora hanno anche un loro spazio fisso a Palazzo Pepoli, Burattini aExperience (per la programmazione: sito burattinia.it). “Alepresenti tutto l’anno grazie al teatro dei burattini che io rappresento – spiega –. Dopo che Napoleone vietò ai teatranti di coprirsi il volto, anche i burattinai inventarono nuovi personaggi”.