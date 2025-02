Puntomagazine.it - Carnevale 2025 a Sant’Agnello, i festeggiamenti dal 2 marzo

deldanno il via alla prima parte del progetto “Dal profano al sacro” che abbraccia gli eventi del Comune difino a PasquaProtagoniste del, dal 2 al 4, saranno l’allegria dei bambini e la creatività. Il primo appuntamento è programmato per domenica 2dalle 10:00 alle 13:00 in Piazza Matteotti dove grandi e piccini potranno partecipare a laboratori creativi e divertirsi con trampolieri, animazione, artisti di strada, giochi gonfiabili e uno spettacolo di giocoleria comica. Lunedì 3invece è previsto uno spettacolo di intrattenimento con artisti di strada alle 19:00 ai Colli di Fontanelle, presso il Circolo Nuovi Orizzonti. E infine martedì 4si conclude in Piazza Matteotti, dalle 15:00 alle 18:00, con spettacolo di bolle, laboratori creativi, artisti di strada, mascotte, banda musicale, giochi gonfiabili e animazione.