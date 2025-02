Ilrestodelcarlino.it - Caritas, stanziati 500mila euro: "Microcredito fondamentale per aiutare chi era in ginocchio"

Con ilha stanziatoper gli alluvionati e sono state già aiutate oltre 60 famiglie delle diocesi di Forlì, Cesena, Faenza e Imola. Lo scopo delè la concessione di prestiti di piccola entità a singoli e famiglie con finanziamenti a tassi agevolati per sostenere la ripresa delle persone colpite dagli avvenimenti del maggio 2023. Una cifra erogata in collaborazione con la Conferenza episcopale Italiana dell’Emilia-Romagna, la delegazione regionale della, la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in quanto banca depositaria e la Fondazione San Matteo Apostolo di Bologna. Si possono ancora presentare domande entro il 30 giugno 2025 e la richiesta deve essere inoltrata al Centro di ascoltoBuon Pastore. "Un ruololo ha avuto laDiocesana di Forlì-Bertinoro – spiega il direttore Filippo Monari –, che dei 2 milioni diricevuti dai fondi raccolti, ne ha150mila per rimediare ai danni subiti all’Emporio della solidarietà, dandodei 1.