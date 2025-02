Impresaitaliana.net - Carenza personale qualificato, FederTerziario: “Rifondare sistema di istruzione e formazione”

Oggi Nicola Patrizi, presidente di, ospite al Forum in Masseria – Winter Edition, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa, ha parlato delladi«Serve una transizione delle competenze. Un processo che attraversa-lavoro e che impone nuovi meccanismi disoprattutto continua e di riqualificazione, tenendo conto dei processi innovativi, per generare la capacità di rispondere alle richieste del mercato del lavoro con tempi di reazione velocissimi».Così Nicola Patrizi, presidente diche in occasione della presenza al prestigioso appuntamento invernale “Forum in Masseria – Winter Edition” ha evidenziato come ildell’e dellanon sia adeguato ai repentini cambiamenti del mercato del lavoro che ormai impone alle micro, piccole e media imprese italiane – realtà che contribuiscono all’85% del pil nazionale – di competere su mercati globali.