Lanazione.it - Capolavori e artisti greci. Incontro con Francesca Ceci

Oggi alle 16 nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori si terrà il convegno del ciclo "Incontri con le voci dell’archeologia", dal titolo "originari edai Musei Capitolini". Relatrice. L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana. Nella conferenza verranno presentate le opere originali greche ritrovate negli scavi e sterri eseguiti a Roma all’indomani della sua proclamazione a capitale d’Italia, e oggi conservate nei Musei Capitolini., laureata e specializzata in Numismatica greca e romana all’Università di Roma "La Sapienza", è archeologa nei Musei Capitolini dove si occupa della storica rivista Bullettino della Commissione Archeologica del Comune di Roma; svolge attività didattica e collabora con la Biblioteca e con l’allestimento delle mostre interne.