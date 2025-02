Inter-news.it - Capello consiglia: «Inter, Inzaghi deve fare una cosa intelligente!»

Leggi su Inter-news.it

Fabioha espresso il suo punto di vista in merito alla sfida al vertice del Campionato italiano tra Napoli e, concentrandosi su alcuni aspetti in particolare.LA SFIDA – Il Napoli e l’si fronteggeranno nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025. Le due compagini arrivano al match non senza difficoltà, dati i risultati non in linea con le aspettative, per il Napoli, e i problemi sul fronte infermeria, per l’. In quest’ultimo senso, sono quattro i nerazzurri la cui assenza è stata confermata in maniera definitiva: Yann Sommer, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Ciò costringerà il tecnico dei meneghini Simonea restringere le sue opzioni per le fasce a partita in corso, con Federico Dimarco e Denzel Dumfries presumibilmente in campo dal primo minutoNapoli-espone la sua visioneIL RAGIONAMENTO – Sulla sfida di cartello del prossimo turno di Campionato si è espresso Fabioa Sky Sport, con un accento posto su un possibile fattore favorevole per il Napoli: «Sarà un bel match.