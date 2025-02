Juventusnews24.com - Capello centra il problema: «Ecco perchè è troppo vulnerabile. Fossi in Thiago Motta ora farei questo»

di Redazione JuventusNews24il: le sue dichiarazioni sulla Juventus e sudopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’EmpoliFabioè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, reduce dalla pesante eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli. Le sue parole.JUVE – «La Juventus non ha equilibrio ela porta ad essere. Contro l’Empoliha cambiato atteggiamento. La squadra ha cercato, giustamente, di giocare più in verticale, di velocizzare la manovra. Un cambio di impostazione che andava fatto molto prima»BOLOGNA – «A Bologna, il gioco diera imperniato sul palleggio in orizzontale, una costruzione lunga e paziente, che poi trovava un’accelerazione negli ultimi venti metri grazie alle doti atipiche di Zirkzee.