Biccy.it - Canzoni di Sanremo 2025: chi crolla e chi sale in classifica

A quasi due settimane dalla fine del Festival dipossiamo iniziare a capire quali sono i gusti del pubblico, che adesso ha metabolizzato tutte leche erano in gara. Tony Effe èto dalla 3 alla 9 in 7 giorni e adesso è finito alla 16, mentre Giorgia ha scavalcato Fedez ed ha conquistato la medaglia d’argento, Lucio Corsi invece è passato dalla quarta posizione al terzo gradino del podio. Un bel salto in avanti anche per Serena Brancale che con Anema e Core passa dalla 18 alla 13 e probabilmente continuerà a salire. Tra lepiù venduta di questi giorni anche Incoscienti Giovani di Achille Lauro che invece resta stabilissimo alla 5.meride embed="25492"I singoli più venduti della settimana.1. Balorda Nostalgia – Olly2. La Cura Per Me – Giorgia3. Volevo Essere Un Duro – Lucio Corsi4.