Juventusnews24.com - Canzi incoraggia la Juventus Women: «Le ragazze sono rientrate con grande entusiasmo. Roma? Partita che si giocherà sui dettagli. Sulla poule scudetto…»

di RedazioneNews24la: tutte le dichiarazioni del mister bianconero in vista del prossimo matchL’allenatore dellaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero in vista dell’inizio dellascudetto e della gara contro la.CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Letutte in buone condizioni dalle rispettive Nazionali, eccezione fatta per Calligaris che andrà valutata, ma difficilmente riuscirà a essere della. Purtroppo ogni sosta è sempre a rischio. Lo è per noi, ma ovviamente lo è anche per le altre squadre. Sicuramente, però, lecone voglia di iniziare questa nuova fase del campionato».SCUDETTO – «Dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto da inizio stagione, del nostro percorso fino a questo momento, ma dobbiamo anche essere consci del fatto che non è assolutamente sufficiente perchè adesso arriva il momento in cui le gare diventano più importanti e i punti più pesanti.