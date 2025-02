Lanazione.it - Cane ingerisce droga ai giardini: “Ha rischiato di morire per colpa dei pusher”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 febbraio 2025 – Per la cattiveria e l’avidità degli spacciatori, due cani a Rifredi hannodi. Se se la sono cavata, per quanto ancora sofferenti e convalescenti, è solo perché la dose dinascosta nella vegetazione che hanno assunto, non è abbastanza letale per loro grande stazza. Tutto ha inizio mercoledì pomeriggio, racconta il padrone, Francesco Amberti: “Dopo giorni piovosi, dopo pranzo è spuntato un po’ di sole: così mia moglie decide di portare i nostri due cani, una lupa (Bianca) e una rottweiler (Stella), a giocare a riportare la pallina nell’area verde tra via delle Panche e via Locchi. Sembrava un bel pomeriggio come tanti, spesso li portiamo lì. Poi, tornati a casa, dopo un’oretta la lupa sembrava stordita. Siccome è unanziano, dai sintomi, temevo avesse avuto un ictus e sono corso subito a portarla dal veterinario: camminava sbandando, come se fosse completamente ubriaca”.