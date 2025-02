Impresaitaliana.net - Campania, gli addetti alla pulizia della Regione: “Lunedì iniziamo a scioperare”

Filcams-Cgil, Mastrogiovanni: “Inconcepibile gestire in questo modo gli appalti dipubblici”Napoli. «Offerte al ribasso e 3.200 ore mensili rispetto alle 5.369 ore richieste negli atti di gara d. È inconcepibile che si pensi di gestire così appalti dipubblici come quelli degli uffici e dei locali o magazzini in usoGiunta regionalenelle Province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento».Parole di rabbia e delusione quelle di Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale Filcams- Cgil, in merito al mancato accordo tra le organizzazioni sindacali e le aziende che hanno vinto la gara per gestire i servizi diin alcuni locali adibiti a uffici e magazzini distaccati in usoGiunta Regionaledelle provincie di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.