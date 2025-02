Amica.it - Camoscio in coppia: il trucco per un look in suede mix&match

Leggi su Amica.it

Quando la moda individua un trend, non c’è scampo. Così la pelleha preso piede prima sulle passerelle, dove è riproposta sotto differenti declinazioni da ormai tre stagioni, poi nei guardaroba di celebrity, e ora anche in quelli delle persone comuni. Non è raro, dopo mesi in cui la giacca scamosciata o la maxi borsa insono ovunque, trovarsi ora con più capi di questo morbidissimo e lussuoso materiale. Che fare? Le star consigliano di indossarli insieme, mixandoli. L’ultima tendenza2025 registrata dallo street style è proprio questa: coppie di stile inche funzionano grazie alla ridondanza. Abbinati, coordinati o in contrasto non importa.Giacca e pantaloni, per un totalmorbidissimoNonostante il suo appeal vintage, o forse proprio grazie a questo, ilsi presta amodernissimi.