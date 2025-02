Ilrestodelcarlino.it - Camion perde carico di pollame in A1. Code fino a 9 chilometri e corsie chiuse

Disagi ieri sull’A1 nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia, in direzione Bologna dove, al chilometro 128, all’altezza del casello Terre di Canossa-Campegine dove si sono registratia 9 km di coda, intorno alle 18, a causa di un mezzo pesante che ha perso parte deltrasportato costituito dagià macinato. A quanto si è appreso i fatti risalgono alle 17.10 quando il mezzo pesante ha iniziatore parte di quanto caricato lasciando sull’asfalto circa 30 metri di polli macinati. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Reggio Emilia e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per la gestione del traffico e il recupero del materiale disperso. Verso alle 17.40 sono state riaperte la corsia di emergenza e la prima corsia in modo da iniziare a far defluire la circolazione poi alle 18.