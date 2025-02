Ilgiorno.it - Camera di commercio, si guarda a Lariofiere e non solo

Sono pronte a mettersi al lavoro insieme per favorire la promozione dello sviluppo locale le Camere didi Sondrio e di Como-Lecco che hanno avviato un confronto per elaborare azioni condivise rivolte ai settori del turismo, le infrastrutture, il trasporto e lo sviluppo del sistema fieristico. Il primo incontro si è svolto a Sondrio tra la presidente delladidi Sondrio, Loretta Credaro, e il suo omologo di Como-Lecco Ezio Vergani, al vertice hanno partecipato anche Fabio Dadati componente della Giunta lariana e i segretari generali Giuliano Caramella e Marco Bonat. "L’incontro è stato molto proficuo e ci ha consentito di individuare alcune prime tematiche che potremo sviluppare, nel reciproco interesse - spiega la presidente Credaro - Sul turismo sono molto chiare sia la comunanza di interessi, come pure le potenzialità offerte da una maggiore integrazione attuabile sotto molteplici profili.