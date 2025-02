Ilrestodelcarlino.it - "Cambio di deleghe, la giunta dopo 8 mesi già scricchiola"

L’amministrazione è in confusione e senza direzione,solo 8iniziano i primi problemi. Coalizione Civica attacca sul futurodi– anticipato ieri da una nostra indiscrezione – incon le politiche alla casa che passeranno dall’assessora Annalisa Rabitti al vicesindaco Lanfranco de Franco. "Nessuna comunicazione al consiglio comunale, l’ennesima prova che questo gruppo dirigentevistosamente – tuona Dario De Lucia – Siamo di fronte a unache dimostra ogni giorno di più la sua fragilità. Errori gravi come quello su Inalca, la nomina di Paterlini che crea un duopolio con l’assessore Mietto sulla cultura e l’inconsistenza politica del sindaco Massari sono tutti segnali di una maggioranza in difficoltà e priva di una visione coesa". A fargli eco l’altro consigliere Fabrizio Aguzzoli: "Ci arrivano segnali da dentro il comune anche la gestione del centro storico sia motivo di malumori perché nessuno vuole assumersi la responsabilità di un incarico così complesso.