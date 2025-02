Game-experience.it - Call of Duty 2025 uscirà anche su PS4 ed Xbox One? Lo rivela un nuovo report

Unhato cheofè in arrivosulle console di vecchia generazi. Secondo CharlieIntel infatti, delle fonti anonime avrebbero confermato che ilcapitolo della saga sparatutto di Activision sarà sviluppatoin versicross-gen, mantenendo di conseguenza vivo il supporto per le console uscite nel 2013.La decisidi Activision di continuare a sviluppareofsu PS4 esembra essere motivata dal grande numero di utenti ancora attivi su queste piattaforme. Questo fatto garantirebbe difatti ad Activision e Microsoft di raggiungere un bacino d’utenza più ampio e di conseguenza di raggiungere maggiori entrate dalle vendite del gioco e dei pacchetti aggiuntivi. Tuttavia, questa scelta sta generando dibattito tra i giocatori.Alcuni ritengono infatti che mantenere il supporto per hardware ormai datato potrebbe limitare il potenziale tecnico del gioco e di Warz, impedendo miglioramenti grafici e di gameplay che sarebbero possibili su PS5 eSeries XS.