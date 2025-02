Oasport.it - Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 28 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguiranno a Trondheim, in Norvegia,, venerdì 28, idi sci, che nella giornata odierna avranno inle discipline di salto con gli sci e combinata nordica, mentre non verranno assegnate medaglie nello sci di fondo.Nel salto con gli sci spazio alle 14.00 alla finale del NH HS102 femminile con Martina Ambrosi, Annika Sieff e Lara Malsiner, che ieri sera hanno superato le qualificazioni, mentre nella combinata nordica si terrà la prova mixed team NH HS102 (12.00) e 2×5 km+2×2,5 km (16.05) con il quartetto dell’Italia composto da Daniela Dejori, Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Veronica Gianmoena.Le gare deidi scisaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (salto della combinata nordica dalle 12.15) ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play (salto della combinata nordica su Rai Play Sport 1), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.