Dailymilan.it - Calciomercato Milan, rifondazione o no Maignan e Pulisic firmano il rinnovo. Le parole di Geoffrey Moncada

Leggi su Dailymilan.it

In merito aldel, nonostante la, Mikee Christianrinnoveranno il contratto, a dirlo eIlcade ancora in campionato e dice addio al quarto posto, al Renato Dall’Ara i ragazzi di Sérgio Conceição escono sconfitti per 2 a 1, con l’ennesima prestazione deludente di questa stagione.Nel pre partita di Bologna-ha fatto chiarezza in merito ai rinnovi di contratto di alcuni giocatori, in questo caso Mikee Theo Hernandez, due giocatori che non possono andare in scadenza di contratto. In caso dinon è detto che resteranno in rossonero, la rivoluzione delpotrebbe partire anche da loro.I rinnovi sono molto positivi. Abbiamo lavorato bene grazie alla società, abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori.