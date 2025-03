Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Joao Felix e? tutto qui? Altro che riscatto, Ibrahimovic e? gia? stufo…

Leggi su Dailymilan.it

ha? stufato il: adesso il suo futuro e? a rischio e nelestivoche.See? questo, ilha? deciso il futuro dell’attaccante portoghese, arrivato in rossonero nella sessione invernale didal Chelsea. Il portoghese, dopo aver brillato nella gara contro la Roma, con tanto di goal con un tocco sotto delizioso, si e? improvvisamente spento. Nonostante questo, pero?, mister Sergio Conceic?ao gli ha comunque concesso spazio, tanto che contro il Bologna e? arrivato alla sua sesta da titolare.Una prestazione in ombra, appannata e da giocatore davvero “leggerino”, quella con i rossoblu?, che ha messo in mostra evidenti limiti dal punto di vista della concretezza. La domanda che,ndi, tutti i tifosiisti si fanno e?: mae?? Arrivato a gennaio tra il clamore generale, il portoghese sembra? essere precipitato in un limbo, senza via d’uscita.