Calciomercato Juve da Cambiaso a Vlahovic | tanti big bianconeri in bilico Chi si gioca la permanenza da qui a fine stagione

di Enrico Peccibigsino il futuro da qui a fine stagione. La situazione nome per nome«Siamo in linea con quanto detto dal mister. È stata una prestazione inaccettabile. Ci siamo trovati a mente fredda col mister, Ferrero e Scanavino e abbiamo parlato alla squadra. Abbiamo parlato alla squadra: siamo tutti convinti, e la squadra per prima, di dover fare di più e che abbiamo il dovere di centrare la Champions League nelle prossime dodici partite». All’indomani della clamorosa eliminazione in Coppa Italia, Cristiano Giuntoli ha voluto blindare Thiago Motta ed il nuovo progetto dellantus. Il dirigente bianconero ha ribadito che l’allenatore non è in discussione, ma l’obiettivi minimo dichiarato dalla dirigenza è la qualificazione alla prossima Champions League.