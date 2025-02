Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Massarella-Molinese ai piani alti. Gavena a rischio retrocessione

La nuova giornata deldell’Empolese-Valdelsa si apre stasera con quattro anticipi, uno per girone, ma il più interessante è senza dubbio quello del girone A di Serie A1. Al Brandani di Montelupo, infatti, la Limitese ospita ilper blindare il proprio posto nelle finali per il titolo, mentre i vice campioni in carica cerretesi sono all’ultima spiaggia per sperare ancora.che tra l’altro deve pure guardarsi le spalle per evitare unache sarebbe a suo modo storico per il club amatoriale più blasonato del circondario. Tra gli altri incontri spiccano nel girone C di A2 lo scontro al vertice tra la capolistae la prima inseguitrice, e il derby sempre molto sentito tra Ortimino e Montespertoli. Ecco tutto il programma. Serie A1, girone A – Stasera: Limitese-(21.