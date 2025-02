.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia verso Civitanova

Derby con la Civitanovese con qualche dubbio e la sicura assenza di Kone: intanto tutto l’ambiente ha dato l’addio a Loris Cucchi– 28 Febbraio 2025 – Trasferta per lache si avvicina al derby di, ventiseiesima diD. I rossoblù domenica, 2 marzo, sono ospiti della Civitanovese allo stadio Polisportivo Comunale diMarche (ore 14,30).Il derby si è giocato più recentemente in Eccellenza ma in D anon si disputa dal 2001-02, quando finì 2-2.ini con tanti rebus per le condizioni di Pesaresi e l’utilizzo dell’under visto che il 2007 Kone, dopo l’espulsione di domenica col Teramo, ha subito 3 giornate di squalifica avle quali lareclama, ma non sarà facile farsene togliere almeno una.Previsto buon seguto da: prezzo biglietto: €10,00.