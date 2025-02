Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Il Gubbio va a caccia del riscatto in trasferta. Domani il big-match nella tana del Pontedera

Il girone B diC si appresta a entrare nelle ultime dieci giornate di regular season e illo fa, ore 17:30, allo stadio "Mannucci" di. Quello a cui si trovano davanti i rossoblù è un vero e proprio scontro diretto, contro una squadra che per ora si piazza all’undicesimo posto in classifica, a -1 dalla truppa di mister Gaetano Fon. Una stagione, quella dei toscani, che si è risollevata da gennaio in poi: a ottobre c’era stato il cambio in panchina tra l’esonerato allenatore Alessandro Agostini e l’attuale tecnico Leonardo Menichini, che soprattutto nel nuovo anno è riuscito a far cambiare passo ai suoi e a risollevare la sua formazione in classifica. Nel periodo recente, però, la forma è peggiorata, con ilche arriva da due sconfitte consecutive contro Carpi e Torres, ma l’ambiente è comunque caldissimo e carico, con la Gradinata Nord Diego Savelli che tramite un comunicato ha invitato allo stadio i sostenitori granata sottolineando l’importanza della partita con il