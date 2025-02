.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, programma e arbitri della 22^ giornata

InB c’è il testa-coda Castelfrettese-Sampaolese. Tre big match (Ostra-Osimo, Marzocca-Real Cameranese, Borghetto-Borgo Minonna) e due sfide salvezza (Staffolo-San Biagio e Pietralacroce-Labor). Nel girone C la Passatempese sfida la capolista Camerino, l’Argignano ha lo scontro diretto contro il Portorecanati. InC, il Cupramontana affronta il Trecastelli, derby per il Le Torri Castelplanio contro il Rosora Angeli, big match Chiaravalle-Olimpia Ostra Vetere. Nel girone F c’è lo scontro tra le capoliste Ripe San Ginesio e Cingolana SF VALLESINA, 28 febbraio– Entriamo nel mese caldo in. In questo primo weekend di marzo, infatti, si giocano le gare22^e, a 9 partite dalla finestagione regolare, nulla è ancora deciso.