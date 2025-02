2anews.it - Calcio Napoli, Conte: “Orgogliosi della classifica, ma nessuna pressione”

Leggi su 2anews.it

Il tecnico del, Antonio, ha parlato alla vigilia dello scontro diretto contro l’Inter, in programma domani alle 18 al Maradona. “Al di làdopo 7 mesi mi sarei aspettato unche iniziasse a prendere forma. Trovarci in questa posizione ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci tanta .