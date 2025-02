Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: Seconda categoria. Coppa: il Celtic continua il sogno. Recuperi: Fc 70 e Casina esultano

Ilsolo per ilCavriago: è l’unica squadra reggiana rimasta in corsa nella fase regionale delladi. Agli ottavi di finale è arrivato il successo per 1-0 sullo Junior Finale, grazie alla rete di Muto al minuto 83. Niente da fare, invece, per lo United Albinea: sconfitta per 1-0 col Piumazzo. Oltree Piumazzo, sono ai quarti di finale Sermide, Dogatese, Crevalcore, Accademia Marignanese, Pianellese e una tra Ac Libertas e Team Crociati. Prossimamente verranno sorteggiati gli abbinamenti dei quarti. Rimanendo in tema coppe, in quella di Promozione hanno raggiunto il Campagnola nelle semifinali il Futura Fornovo Medesano (1-0 sulla Sannazzarese), e la Comacchiese (4-0 sulla Stella Rimini). Manca la vincente tra Centese e Bentivoglio, e poi ci saranno i sorteggi degli abbinamenti delle semifinali.