Rompipallone.it - Calcio, arriva la stangata: maxi squalifica, stop di 15 giornate

Ultimo aggiornamento 28 Febbraio 2025 9:14 di Giancarlo Spinazzola, 15didal giudice sportivo:la, stagione finitaIl giudice sportivo ha usato la mano pesante anzi, pesantissima. Lo sfogo non è passato inosservato, le accuse durissime da parte del presidente evidentemente non sono piaciute ai vertici della Federazione che hanno deciso per una punizione esemplare. Ed è quella di ben 15di, un vero e proprio record.E così, di fatto, “campionato già finito” per il patron che ha ricevuto sei mesi di inibizione. “Campionato corrotto e di m***a“, così aveva sentenziato nei corridoi dello stadio il presidente, uno sfogo ripreso dalle telecamere presenti e diffuso in tv. “Era tutto organizzato e previsto, andiamo subito se chiama la Superlega” aveva poi rincarato la dose.