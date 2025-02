Sport.quotidiano.net - Calcio a sette Csi. Furie Rosse al comando al giro di boa dell’Elite

Chi ben comincia è a metà dell’opera. La squadra delleè aldel campionato dia 7, aldi boa delne Elite, quello più importante dei tre organizzati dal Csi. La squadra forlivese comanda con 27 punti grazie a 9 vittorie a fronte di 2 sconfitte. Cannonieri della squadra Marco Fiore con 13 centri e Leonardo Treossi autore di nove reti. Questa la classifica dopo undici turni:27; Only Over 24; G-Infissi 23; Enterprise 20; Experienza 19; Cusercolese 17; Chateau 16; Sole Pulizie 13; Cà Ossi 11; Internazionale 10; Forum Livii, La Balena 4. Alla guida dello storico gruppo sportivo, fondato nel 1987, l’infaticabile Andrea Maestri nelle vesti di presidente e allenatore, e in precedenza anche giocatore della squadra. Nel gruppo l’ex centrocampista del Forlì Giovanni Forlivesi, classe 1967, in campo con l’altra bandiera Giacomo Montalti (nella foto in piedi da sinistra: Lorenzo Pizzigatti, Patano Potito, Lorenzo Grimellini, Amin Lahlioui, Giacomo Montalti, Leonardo Treossi, Cristiano Sbaragli ds, Andrea Maestri presidente/allenatore; accosciati: Matteo Fiorini, Simone Peloni, Michele Gurioli, Marco Fiore, Matteo Canale, Mario Ciardi).