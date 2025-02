Lanazione.it - Calcio a cinque, Montebianco donne pareggia. Coppa Italia: arriva un 3 a 3 ad Avezzano

Buon pareggio per la squadra femminile delPratoa 5 nella gara d’andata dei quarti diregionale. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio hanno impattato 3-3 adcontro il Sivel Legend. Padrone di casa in vantaggio con Sgravo, ma 1-1 immediato di Borghesi con un diagonale chirurgico. Fioccano le occasioni nel primo tempo, ma all’intervallo si va sul pari. Nella ripresa meglio le abruzzesi, che trovano sulla propria strada una Nannetti super. Il 2-1 delle padrone di casacomunque con Di Berardino, ma dopo appena 30" Bazzini infila l’ex nazionale azzurra Tirrelli per il 2-2. Negli ultimi tre minuti accade di tutto. Sivel nuovamente avanti con Sgravo, ma ancora una volta passano pochi secondi e capitan Torrini firma il 3-3 definitivo. Tutto si deciderà dunque nella gara di ritorno in programma a Prato il prossimo 5 marzo.