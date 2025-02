.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 21^ giornata

In C1, lutto nel Pianaccio per l’improvvisa scomparsa di un proprio giocatore: rinviata a lunedì la gara contro il Bayer Cappuccini. Il Pietralacroce sfida in trasferta gli Amici del Centro Sportivo, big match per il Cerreto d’Esi contro il Montelupone. In C2, stasera ad Ancona c’è il derby Mantovani-Verbena nel girone A, nel girone B c’è Castelfidardo-Aurora TreiaVALLESINA, 28 febbraio– Iniziano questa sera gli ultimi 360 minutiregular season diC1 e C2 dia 5 nella stagione. Tra oggi e domani, infatti, si giocano le gare21^su 26 complessive. Andiamo a scoprire cosa ci propone ildegli incontri.C1 Non sarà un weekend come tutti gli altri inC1. Il Pianaccio, infatti, è stato colpito dalla scomparsa del suo giocatore Alessandro Palazzini per via di un malore all’età di 36 anni: la sfida contro il Bayer Cappuccini, pertanto, è stata rinviata a lunedì 3 marzo.