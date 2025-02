.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 18^ giornata del girone D

Big match al PalaTriccoli tra Jesi e Città di Chieti, rispettivamente quarta e seconda divise da tre punti. Il Cus Ancona impegnato a Fano. Turno di riposo per il Corinaldo VALLESINA, 28 febbraio– Stiamo entrando nel rush finaleregular season diB dia 5 e ora i punti valgono doppio. NelD dove militano le squadreProvincia di Ancona, infatti, domani sabato 1° marzo si gioca la 18^. I riflettori, in particolare, saranno tutti sul PalaTriccoli, dove lo Jesi quarto in classifica sfida il Città di Chieti secondo, con le due compagini divise solamente da tre punti. I leoncelli, in caso di successo, aggancerebbero proprio gli abruzzesi e supererebbero il Corinaldo, che domani osserva il suo turno di riposo. Il Cus Ancona, infine, affronta l’Eta Beta quinta: i dorici vogliono vincere per portarsi definitivamente fuori dalla pericolosa zona play-out.