Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: coppa italia serie a2. L’OR vince e si qualifica alla Final Four

OR REGGIO EMILIA 3 MGM 2000 2 OR REGGIO EMILIA: Piccioni, Homsi, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Caffarri, Gregori, Santoriello, Ruggiero, Panico, Halitjaha F., Mazzariol. All. Margini. MGM 2000: Brandanini, Iervolino, Grazioli, Romagnoli, Pais, Dos Santos, Cosentino Otero, Licco, Demito, Tatonetti, De Carli, Vigano. All. Parrilla. Arbitri: Cattaneo di Civitavecchia e Coviello di Pisa (Crono: Moschella di Bologna). Reti: pt 10’26’’ Cosentino (M), 19’51’’ Ruggiero (OR); st 6’12’’ e 18’29’’ Edinho (OR), 19’34’’ Licco (M). Note: primo tempo 1-1; ammoniti Mazzariol (OR), Pais (M).Reggio Emilia centra lazione alledelladiA2, superando nei quarti i lombardi dell’MGM 2000. Sotto in avvio, è Ruggiero a firmare la parità al tramonto del primo tempo, poi è Edinho a siglare l’uno-due che indirizza la sfida.