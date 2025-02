Ilgiorno.it - Butta a terra una studentessa per le collanine. Inseguito da un ciclista e preso dalla polizia

Il raid alle spalle per strappare la borsetta. La reazione della vittima. La spinta da dietro per farla cadere ae depredarla di duein oro e argento. Poi l’intervento della. La sequenza è andata in scena nella tarda serata di mercoledì sui Navigli e si è conclusa con l’arresto di un ventitreenne egiziano con diversi alias, processato per direttissima ieri mattina. Stando a quanto ricostruito, dieci minuti prima della mezzanotte, unaamericana di 22 anni è stata assaltata in via Casale dal giovane nordafricano, che l’ha strattonata con violenza per derubarla. Alla scena ha assistito un uomo in bicicletta, che ha seguito le tracce dell’aggressore e ne ha segnalato la via di fuga agli agenti del commissariato Ticinese, guidati dal dirigente Alessandro Chiesa.