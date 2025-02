Ilrestodelcarlino.it - Bus, via libera ai rincari. Ma la trattativa si riapre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viadel Consiglio comunale agli annunciatidei biglietti per il trasporto urbano. Ma proprio quando la rottura dei giorni scorsi sembrava ormai definitiva, ieri pomeriggio, prima del voto da parte dell’Aula di piazza Matteotti, si è riaperto il dialogo tra Giunta e sindacati. "Li abbiamo invitati al tavolo per riprendere un percorso nella rispettiva consapevolezza che sia necessario dare risposte concrete alle fasce più deboli, agli anziani e ai lavoratori – spiega in Aula la vicesindaca Elisa Spada, assessora ai Trasporti, che ha incontrato i vertici locali di Cgil, Cisl e Uil a margine della seduta di ieri –. Ci si ritroverà dopo il Consiglio per valutare le azioni concrete da attuare". In attesa dei nuoviche verranno indicati dalla Città metropolitana per i bus extraurbani, da domani il costo del biglietto ordinario in città salirà 1,50 a 1,90 euro; il citypass da 14 a 16 euro; l’abbonamento mensile da 28 a 31 euro.