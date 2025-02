Ilgiorno.it - Brusca frenata sull’autobus. Due passeggeri in ospedale

Unae tutti ifiniti a terra. È accaduto ieri mattina alle 10 su un bus elettrico della linea 1 di Asf, che stava transitando lungo via Milano, diretto verso piazza San Rocco. Quando è arrivato all’altezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Cigalini, due turiste sono improvvisamente sbucate attraversando la strada, nonostante il bus fosse già a una distanza molto ravvicinata. L’autista ha dovuto frenare di colpo per non investirle, ma tutti iche si trovavano in piedi, all’interno del mezzo che in quel momento era pieno, hanno subito un contraccolpo e sono finiti a terra. Due di loro, una donna di 50 anni e un uomo di 77, sono rimasti feriti, e hanno avuto bisogno dell’intervento del 118 che li ha portati al Sant’Anna per accertamenti e per essere medicati: la donna in condizioni più gravi in codice giallo, l’uomo in codice verde.