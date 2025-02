Thesocialpost.it - Broncospasmo e ventilazione: tutto quello che c’è da sapere

Dopo alcuni giorni di miglioramento, oggi le condizioni del Papa hanno subito un peggioramento improvviso. Il bollettino medico riferisce che il Pontefice ha avuto un episodio died è stato sottoposto a broncoaspirazione. Successivamente, “ha iniziato lameccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi”.Ilè una contrazione anomala della muscolatura liscia dei bronchi, che riduce il passaggio d’aria nei polmoni e provoca difficoltà respiratorie. Tra i sintomi più comuni vi sono respiro sibilante, tosse secca o grassa, dispnea e senso di costrizione toracica. Può essere causato da diverse condizioni infiammatorie, tra cui asma, bronchite e polmonite. In alcuni casi, il problema può essere risolto rapidamente con broncodilatatori, mentre in altri, comedel Pontefice, si rende necessaria la broncoaspirazione per rimuovere eventuali secrezioni o materiale inalato accidentalmente.