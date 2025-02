Agi.it - Broncospasmo e ventilazione, cosa sapere

AGI - Dopo giorni di lento miglioramento, oggi improvvisamente le condizioni del Papa sono peggiorate. Il bollettino quotidiano indica che il Pontefice ha avuto un, ed è stato prontamente broncoaspirato. Dopodiché "ha iniziato lameccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi". Ilconsiste in una restrizione improvvisa dei bronchi, con passaggio di aria nei polmoni che risulta ridotto e con una conseguente difficoltà nel respirare. Si haquando la muscolatura liscia dei bronchi, che circondano le vie aeree dei polmoni, si contrae anormalmente e in modo eccessivo. Da qui una restrizione dei bronchi, che causa minore afflusso di aria all'interno dei polmoni, con relativa difficoltà respiratoria per il paziente. Si può avere respiro sibilante o rantolo, tosse secca o grassa, dispnea, senso di costrizione.