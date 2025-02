Brighton darà tutto per vincere la FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 13:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il manager diFabian Hurzeler afferma che la sua squadra si concentrerà completamente sul tentativo dila Coppa d’Inghilterra in questa stagione, iniziando contro il Newcastle domenica.I gabbiani hanno terminato il nono e il sesto posto nelle ultime due stagioni e attualmente si trovano all’ottavo posto in Premier League, a soli quattro punti dai primi quattro.Ma devono ancoraun grande onore, perdendo la finale della Coppa d’Inghilterra in un replay al Manchester United nel 1983 e Hurzeler afferma che portare il successo deve essere una priorità.Scopri come guardare il #Emiratesfacup Quinto round e oltre tramite i nostri partner di trasmissione globale – Emirates Fa Cup (@emiratesfacup) 27 febbraio 2025Ha detto: “Prima di, questo è il mio lavoro.