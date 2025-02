Lanotiziagiornale.it - Briatore e il Lussemburgo, un modello tutto italiano

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Flavio, l’imprenditore che ama raccontarsi come self-made man, ha appena dato un’altra lezione magistrale. Come ha raccontato il giornale online Open, prima di vendere il Twiga e il Billionaire a Leonardo Maria Del Vecchio per 25 milioni di euro,li ha venduti a sé stesso.Un giro di valzer tra la sua holding Majestas e una nuova società lussemburghese, la Red&Blue, aperta appena due mesi prima. Un’operazione perfettamente legale, per carità. “Ma perchéha venduto a sé stesso prima di vendere tutti gli asset a Del Vecchio? – si è chiesto Andrea Giacobino su Affaritaliani.it -. Perché se avesse venduto asset in Italia avrebbe pagato l’eventuale tassa sulle plusvalenze, imposta che invece non viene applicata nel Granducato”.Prima di cedere il Twiga, come racconta ancora Open,ha liquidato i soci di minoranza con valutazioni generose.