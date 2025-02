Lanazione.it - Bravi costruttori si diventa da giovanissimi. Due classi elementari al Training Lab

sianche da, dopo aver conosciuto mattoni, colori, calce, altri materiali. Caschetti in testa e mani in pasta, gli alunni delleVA e VB della scuola primaria Arnolfo di Cambio di Casole d’Elsa sonoti muratori per un giorno alla Scuola EdileLab, il nuovo centro per la formazione che, in Strada Cerchiaia 34, accoglie le attività pratiche della Scuola Edile di Siena. L’iniziativa è nata nell’ambito della seconda edizione del Festival Territorimpresa. Sono previste attività incentrate sulle imprese del territorio e sul capitale umano, tra cui incontri con ricercatori e tecnici per le varie categorie professionali, workshop e seminari con le scuole del territorio. Il workshop si è svolto presso il nuovo laboratorio della Scuola Edile SienaLab, dove 31 bambini si sono trasformati in provetti muratori.