Lapresse.it - Brasile, messaggio per Papa Francesco sulla statua del Cristo Redentore

Immagini e messaggi di auguri per una pronta guarigione asono stati proiettati la sera di giovedì 27 febbraiodeldi Rio de Janeiro, in. Messaggi in diverse lingue sono stati mostrati a sostegno del pontefice, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Il Santuario delha chiesto preghiere e una catena di solidarietà per il Santo Padre, per avvicinare la comunità dei fedeli.