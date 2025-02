Ilrestodelcarlino.it - Branzanti: "Vi racconto la mia vita sempre in onda"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 17 dicembre ha compiuto 86 anni, festeggiati al centro Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare: una lungafatta soprattutto di un periodo di grande popolarità essendo stato il proprietario di Radio GM. Lui è Enrico, che creò una delle prime radio private dal 1978 al 1985. Suo fratello Bibi, scomparso nel 2022, invece creòa Gatteo Mare e poi a Cesenatico Telemare e Radio Mare. Ma ladi Enricostata un’avventura. Dove è nato? "Nel 1939 ad Asmara in Eritrea, Africa Orientale Italiana. Mio babbo Aldo emigrò in Africa nel 1937 e faceva l’autista dei pulman civili. Poi lo seguirono mia mamma Guerrina Battistini e i miei fratelli". Quando tornò in Italia? "Nel 1950. Ho frequentato le scuole industriali all’istituto Comandini di Cesena fino al 1954. Siccome mia mamma era in Arabia Saudita come manager della lavanderia dell’aeroporto di Dharam l’ho seguita e lì siamo rimasti fino al 1962.