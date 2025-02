Terzotemponapoli.com - Braida: ”Napoli-Inter? Chi vincerà avrà un vantaggio a livello psicologico e mentale”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma èvenuto Ariedo, dirigente sportivoafferma: “Ques’anno non c’è una volata solitaria come è successo in passato, questo Scudetto è combattuto. Ci sono delle squadre che si alternano in testa e il duello è piùessante ed emozionante sotto il punto di vista tecnico e agonistico. Penso che l’sia una formazione importante ed ha dimostrato che è sempre ai vertici negli ultimi anni, mentre ilha ildi non giocare le Coppe e questo penso che alla fine peserà. Poi è chiaro che si possono inserire anche altre squadre, ma al momento vedo una lotta traper lo scudetto.? Se ci sarà un pareggio resterà tutto in sospeso, ma se ci sarà una vincitrice, la squadra vittoriosaune la vittoria gli darà la spinta e la forza giusta perché capirà che ha qualcosa in più dell’altra.