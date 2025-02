Ilrestodelcarlino.it - "Brahms-Mozart", nuovo programma della Form proposto al Giacconi

Si intitola ‘’ il– Orchestra Filarmonica Marchigiana, che si potrà ascoltare oggi (ore 21) grazie a una prova aperta al Teatrodi Chiaravalle, e domenica (ore 17) al Teatro Gentile di Fabriano. Diretta da Maurizio Colasanti, con la partecipazioneviolinista Yume Zamponi (Primo Premio al Concorso Postacchini 2024), l’orchestra proporrà il Concerto per violino e orchestra in re magg., Op. 77 di, composto in una delle più tranquille e feconde stagioni creative del compositore, a metà del 1878. L’opera è percorsa in misura prevalente da una esuberanza di melodie e da una radiosa amabilità di tono; oggi è universalmente considerata come una delle opere più riuscite del musicista tedesco e rappresenta uno dei concerti per violino più famosi nella storiamusica.