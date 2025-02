Bradley Simpson debutta da solista con ‘The Panic Years’

Leggi su Funweek.it

Da venerdì 28 febbraio, è disponibile, attesissimo album di debutto dadiche mixa vulnerabilità sincera e un irresistibile vibe indie rock. E non è tutto: per festeggiare, è online la performance di Getting Clear per l’Amazon Curved Session, un’esibizione che mette in luce il talento sfaccettato dell’ex frontman dei The Vamps.Con questo primo progetto discografico,si reinventa, mostrando un lato inedito dopo anni di successi con i The Vamps. Il disco è, infatti, un’esplosione di suoni che spaziano dal pop indie malinconico di Not Us Anymore alle ballate struggenti come Almost. Fino a brani che guardano al passato senza nostalgia, come The Band’s Not Breaking Up. Non mancano i singoli che hanno già conquistato i fan: Picasso, Cry At The Moon e Always Like This e Carpet Burn.