Braccialini presenta le sue novità al Mipel di Milano

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Lediin mostra aldi, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla pelletteria. Le tre giornate dell’evento, giunto alla centoventisettesima edizione, hanno registrato un’affluenza di oltre quarantamila visitatori provenienti da tutto il mondo, con i padiglioni di Fiera-Rho che si sono affollati di operatori del settore, confermando segnali significativi di ripresa per la pelletteria e gli accessori moda. In questo contesto d’eccezione,, azienda del gruppo Graziella Holding, ha allestito uno stand che e? stato punto d’incontro per addetti ai lavori, vetrina per le nuove linee di borse e spazio di confronto sugli sviluppi del settore, con un focus su artigianalità e sostenibilità. Il bilancio complessivo dele? stato positivo sia per il numero di visitatori, provenienti da mercati occidentali e orientali (tra Italia, Europa, Asia e Americhe), sia per l’apprezzamento ricevuto dalle nuove collezioni dedicate alla stagione Autunno- Inverno 2025.