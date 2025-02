Boxe Torneo Strandja | Carini in finale nei 63 kg bronzo per Nicoli e Gemini

Leggi su Sportface.it

Angelaraggiunge la63 kg nel, in scena a Sofia. La pugile azzurra ha battuto la kazaka Yessendelki nella semiodierna, collezionando uno schiacciante 5-0 e volando all’attodel, in programma per il 2 marzo. L’Italia colleziona due bronzi grazie a. La prima atleta, impegnata nei 60 kg, si ferma contro la kazaka Volossenko, perdendo 0-5., in gara nei 75 kg, non riesce a superare la cinese Li Quian e viene piegata 0-5. Nella giornata di domani, sabato 1 marzo, è in programma la semi71 kg di Rontani, in azione contro Zhussupov, pugile del Kazakistan che si è messo in mostra nella giornata di ieri. Ilsi concluderà domenica 2 marzo con latrae l’inglese Hickey.Angela(Rouge) vs Nadine Apetz (Bleu): Tournoi de Qualification Olympique – JO Tokyo 2020 – 07 06 2021 KevinDomas Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBELLE PAROLE DI DE CAROLIS“Ieri è stata una giornata molto impegnativa per i nostri ragazzi“.