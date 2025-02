Sport.quotidiano.net - Boxe: domani e domenica sul ring della Bocciofila di Sarzana organizzato dalla Pugilistica Carrarese Enrico Bertola. Va in scena il Memorial Piero Cerù-Maurizio Forni

CARRARASono due giorni dedicati allaquelli che la’ haperalladi. Una riunione valida per la 10ª edizione dei’ e ’’, che si tiene aa causainagibilità per il pubblico di Dogali e palazzetto di Avenza. Per la società gialloazzurra saranno una dozzina i pugili che saliranno sulnelle varie categorie. Superleggero con un pugno pesante, guardia destra,è stato un pugile indomabile, coraggioso e determinato, uno spirito battagliero, l’ultimo dei grandi atleti, unr che negli anni ’60 e ’70 ha suscitato tanto interesse, ha attratto molti appassionati con 66 incontri (32 vittorie di cui 12 per ko e 7 pareggi). Classe 1942, entra nel professionismo nel 1966, seguito dal suo allenatore Bonistalli e i risultati non si fanno attendere.