Thesocialpost.it - Bosnia, trovati 31 bambini rinchiusi in una casa: arrestate 8 persone per traffico di esseri umani

Leggi su Thesocialpost.it

In unadi Br?ko, nel nord dellaErzegovina, sono statitrentunonascosti e, in quello che sembra essere un caso legato a un’organizzazione internazionale didi. La scoperta è avvenuta dopo l’arresto di otto, ora sotto interrogatorio per chiarire il loro coinvolgimento nella vicenda.Gli agenti, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato i minori in condizioni precarie e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Isono stati messi in sicurezza e ora si trovano sotto la tutela della Croce Rossa. Tra leinterrogate c’è anche la proprietaria dell’appartamento in cui i piccoli erano.Le autoritàche hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali collegamenti con altre reti criminali.