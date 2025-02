Quotidiano.net - Borse europee deboli: dazi di Trump e inflazione pesano sui mercati

Leproseguonodopo l'avvio di Wall Street. Suitiene banco il tema deiannunciati da Donald. Dopo i dati sull', aumentano le scommesse su ulteriori tagli dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Tutti elementi che portano ad una lieve flessione dei rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0402 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 scende dello 0,3%. In rosso Francoforte (-0,4%), Parigi (-0,3%) e Milano (-0,2%). Positive Londra (+0,4%) e Madrid (+0,3%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto tecnologico (-2%), mentre si guarda agli investimenti per l'intelligenza artificiale dopo i risultati di Nvidia. Vendite anche sull'energia (-1,1%), in linea con il calo del prezzo del petrolio.